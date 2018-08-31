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СМИ: неизвестный совершил нападение с ножом на Центральном вокзале Амстердама

СМИ: неизвестный совершил нападение с ножом на Центральном вокзале Амстердама

Два человека получили ранения при нападении неизвестного с ножом на Центральном вокзале Амстердама. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Для нейтрализации нападавшего полиции пришлось применить огнестрельное оружие, отметил телеканал. Оба пострадавших и подозреваемый доставлены в больницу. О состоянии раненых и обстоятельствах инцидента пока ничего не сообщается. В рамках проведения расследования полиция перекрыла автомобильный туннель рядом с вокзалом. Кроме того, временно приостановлено железнодорожное сообщение.




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