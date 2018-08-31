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Выплата пенсий начнется с 5-го сентября

Выплата пенсий начнется с 5-го сентября
Служба соцобеспечения сообщает, что выплата пенсий начнется с 5-го сентября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы соцобеспечения Армении.


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