Сквер с амфитеатром и фонтаном построят в Кемерове на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Кемеровской области в пятницу, передает Арменпресс.

По данным ведомства, стоимость проекта составляет порядка 5 млн рублей, сколько потребуется на сам парк станет известно после разработки окончательной концепции.

"Источник финансирования строительных и проектных работ - благотворительные средства. Сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, амфитеатр с большой песочницей и горкой для семейного отдыха, интерактивный фонтан для игр детей", - сказал собеседник агентства.

В память о погибших в пожаре будет высажено 60 сосен.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.