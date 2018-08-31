Информация из анонимных источников не подлежит комментариям: МИД Армении – о публикации агентства «Интерфакс»

МИД Армении отреагировало на информацию, опубликованную агентством «Интерфакс» о том, что РФ откажется экстрадировать экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом в ответ на наш запрос сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. «Информация из анонимных источников не подлежит комментариям, особенно, если речь идет о деле, расследуемом правоохранительными органами Армении»,- сказал он.

В Москву поступил официальный запрос Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ, и в настоящее время находится в стадии рассмотрения», – сказал собеседник агентства.

«Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт», – заявил источник, напомнив, что по Конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Источник не стал раскрывать детали переписки компетентных органов РФ и Армении, сказав лишь, что запрос поступил по линии НЦБ Интерпола в России.

Ранее в августе этого года начальник полиции Армении Валерий Осипян сообщил, что Арутюнян находится в межгосударственном розыске. «Пока что мы не видим нужды объявить его в международный розыск. Его местонахождение по-прежнему неизвестно», – сказал он 21 августа журналистам.

По его словам, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон, племянница Ани Саргсян и Арутюнян были объявлены в межгосударственный розыск стран СНГ еще в июле.

Супруга экс-главы минобороны Армении со своей стороны сообщала журналистам, что Арутюнян находится в Москве. По сведениям СМИ Армении, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян обвиняется в нарушении конституции и попытке «свержения конституционного строя» во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян.

В рамках этого дела обвинения были предъявлены Арутюняну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении, и экс-президенту Роберту Кочаряну.

Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян был объявлен в розыск внутри страны.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

30-31-го августа, адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. Их жалоба состоит в том, что в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно. Об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, крайний срок обжалования истекает завтра, 31-го августа.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.