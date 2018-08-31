Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport» для систем «IOS» и «Android». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропроты Армения». Это бесплатное приложение позволяет:

Получать информацию о всех рейсах вылета-прилета,

Получать информацию о ситуации на парковке,

Следить за рейсами в режиме «Real Time»,

Получать информацию об услугах,

Получать информацию о магазинах, банках и пр.услугах в аэропорту «Звартноц»,

Сканировать посадочный талон и пр.