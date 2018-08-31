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Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport»

Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport»

Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport» для систем «IOS» и «Android». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропроты Армения».  Это бесплатное приложение позволяет:

  • Получать информацию о всех рейсах вылета-прилета,
  • Получать информацию о ситуации на парковке,
  • Следить за рейсами в режиме «Real Time», 
  • Получать информацию об услугах,
  • Получать информацию о магазинах, банках и пр.услугах в аэропорту «Звартноц»,
Сканировать посадочный талон и пр.


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