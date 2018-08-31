Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport»
14:51, 31 Август, 2018
Аэропорт «Звартноц» представляет новое мобильное приложение «Zvartnots Airport» для систем «IOS» и «Android». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропроты Армения». Это бесплатное приложение позволяет:
- Получать информацию о всех рейсах вылета-прилета,
- Получать информацию о ситуации на парковке,
- Следить за рейсами в режиме «Real Time»,
- Получать информацию об услугах,
- Получать информацию о магазинах, банках и пр.услугах в аэропорту «Звартноц»,