ЕС заявил о намерении ответить зеркально, если США введут пошлины на автомобили

Европейский союз (ЕС) ответит ограничительными тарифами США, если те введут пошлины на ввоз автомобилей из Европы. Об этом в пятницу в эфире немецкого телеканала ZDF заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если это [введение пошлин на импорт автомобилей] случится, мы тоже это сделаем", - ответил Юнкер на вопрос журналистки о том, что будет, если США поднимут пошлины на импорт автомобилей.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕС будет готов "свести к нулю" свои импортные пошлины на авто, если США сделают то же самое. Однако затем Трамп в интервью агентству Bloomberg сказал, что считает недостаточно хорошим предложение ЕС отказаться от пошлин на импорт автомобилей в случае, если Вашингтон поступит так же.

Минторг США в июне по указанию Трампа объявил о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Администрация Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили из Европы.



