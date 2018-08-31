Путин 1 сентября проведет переговоры с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин 1 сентября в Сочи проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "лидеры рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества".

"Будет также проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - добавили в пресс-службе.





