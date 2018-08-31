Агрострахование постепенно распространится на все области Армении

Правительство Армении работает над внедрением агрострахования. Сначала программа будет внедрена в Арарате, Армавире, Шираке, затем – распространена и на другие области. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.

«На эту расходную статью в бюджете будет выделяться по 10 млн евро в ближайшие несколько лет. Половина этой суммы будет предоставляться международными донорскими организациями. Сначала программа будет внедрена в Арарате, Армавире, Шираке, затем – распространена и на другие области. Среди рисков – градобитие и выморозка. Пока избраны 4 сельхозкультуры»,- сказал он.

По его словам, до конца года будет создана система оценки рисков, а с марта начнется пробное страхование.