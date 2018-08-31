Укрупнение земель и кооперация хозяйств – среди приоритетов Министерства сельского хозяйства Армении, поскольку это повысит эффективность их эксплуатации. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.

«Скоро мы начнем новую программу орошения. Если фермерские земли объединятся, Минсельхоз обеспечит их капельными системами орошения. Они полезны не только в аспекте уменьшения потребления воды: повышаются урожайность, качество продукции, вода не доходит до сорняков, однако для внедрения капельных систем орошения необходимо укрупнение земель»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян.

По его словам, сегодня средний земельный надел в Армении составляет 1.42 гектара, на соседних участках выращиваются различные культуры, это снижает эффективность землепользования. Именно поэтому так важно укрупнение земель, с сохранением прав частной собственности.