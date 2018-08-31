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Эминем выпустил новый альбом

Эминем выпустил новый альбом

Рэпер Эминем (настоящее имя - Маршалл Мэтерс) выпустил без предварительных анонсов альбом Kamikaze. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Twitter. 

Пластинка стала десятой для рэпера. В альбом вошли 13 песен, включая саундтрек к фильму "Веном" (Venom, 2018), который выходит в российский прокат 4 октября. 

Обложка альбома стилизована под оформление дебютной пластинки группы Beastie Boys "Licensed to Ill", которая вышла в 1986 году.

Эминем является обладателем 15 премий Grammy. В 2002 году он снялся в полуавтобиографическом фильме "Восьмая миля" (8 Mile) и получил "Оскар" за песню к нему, став первым рэпером, выигравшим эту награду. 



 




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