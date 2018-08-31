В Армении военнослужащие ЮВО начали подготовку к празднованию Дня танкиста

Военнослужащие танковых подразделений Гюмрийского военного гарнизона российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к ремонтно-восстановительным работам на мемориальном комплексе «Воинам-танкистам».

Танкистами соединения ведутся работы по восстановлению, реставрации и покраске танка-памятника Т-34.

Ко Дню танкиста командование соединения высадит саженцы елей и тюльпаны на мемориалах воинам-танкистам 116-го гвардейского Висленского Краснознамённого отдельного танкового ордена Кутузова батальона, на базе которого 1 апреля 2010 года сформирован танковый батальон 102-ой российской военной базы.

В ходе Великой Отечественной войны военнослужащие 116-ого гвардейского Висленского, в составе 16-ого отдельного танкового полка 1-ой танковой армии боями дошли до Берлина. За мужество и героизм, проявленный в боях, 10 военнослужащих танкистов батальона были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.