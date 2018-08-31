Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих

Один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих, страдавший болезнью Паркинсона, скончался в четверг в возрасте 75 лет, сообщает издание Hollywood Reporter, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание отмечает, что о смерти Фридриха сообщил автор и редактор комиксов Marvel Рой Томас, заявление которого опубликовал на своей странице в Facebook один из бывших коллег Фридриха Тони Изабелла.

Наиболее известные работы Фридриха были созданы им в начале 1970-х годов. Так, Фридрих участвовал в работе над созданием комиксов о Франкенштейне и стал одним из авторов персонажа Джонни Блейза, которого в 1973 году многие знали как Призрачного Гонщика.

Издание сообщает, что, помимо Marvel Comics, Фридрих также работал на издательские компании комиксов Atlas Comics и Skywald Publications.

По данным журнала, уже в 1978 году Гэри завершил свою карьеру создателя комиксов, хотя в 1993 году принял участие в создании серии комиксов Bombast издательского дома Topps Comics.