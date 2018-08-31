МИД Ирана: Тегеран не будет вести переговоры по ракетной программе

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в пятницу заявил, что Тегеран не будет вести переговоры по вопросу своей ракетной программы. Как сообщает агентство Tasnim, таким образом он прокомментировал предложение МИД Франции включить ракетную программу Тегерана в повестку международных переговоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается ракетной программы, мы в очередной раз повторяем, что она носит оборонительный характер, не нарушает международных обязательств и является жизненно важной для защиты страны и населения Ирана, - сказал Гасеми. - Мы не будем вести переговоры по этой теме".

По словам официального представителя МИД Ирана, "французским дипломатам хорошо известно, что политика Ирана в регионе направлена на установление мира и борьбу с международным терроризмом".

В четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж поддерживает сохранение ядерной сделки, однако Иран не должен уходить от переговоров по другим трем темам, которые вызывают озабоченность французской стороны. Он подчеркнул, что речь идет о "будущих обязательствах Ирана по ядерной программе после 2025 года, вопросах распространения баллистических ракет, а также роли, которую играет Тегеран в регионе".





