Состояние одного из попавших в ДТП военнослужащих тяжелое: его будут оперировать

В результате ДТП на дороге Спитак-Ванадзор один военнослужащий погиб, двое с травмами доставлены в Центральный военный госпиталь МО Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил начальник госпиталя полковник Даниэл Мкртчян.

«Состояние жителя Еревана Гарника Мкртчяна – тяжелое, у него черепно-мозговая травма. Сейчас мы готовим его к операции. Гарника доставили в Ереван сегодня на рассвете, до этого он был в МЦ Спитака. Житель Котайкской области Вагаршак Назарян получил ушибы мягких тканей лица, рваную рану в височной области, его сосотояние – удовлетворительное»,- сказал он.

Как сообщалось ранее в СМИ, в 01:00 31 августа на первом километре дороги Спитак-Ванадзор автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Еревана, 22-летний Д. Галстян, выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся на бок в поле.

В результате аварии Д. Галстян скончался на месте, а пострадавших пассажиров — 23-летнего жителя Еревана Г. Мкртчяна и 22-летнего жителя Котайкской области В. Назаряна — госпитализировали в медцентр Спитака.

Первую помощь раненым оказали очевидцы и спасатели Спитака.

На место ДТП прибыли также полицейские и оперативная группа Военной полиции Минобороны Армении.

Выяснилось, что погибший и раненые – военнослужащие одной из воинских частей Минобороны Армении.

По факту автомобильной аварии возбуждено уголовное дело.