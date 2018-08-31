У побережья Мексики погибли сотни очень редких морских черепах
13:13, 31 Август, 2018
Рыбаки в мексиканском штате Оахака обнаружили около 300 мертвых оливковых черепах, запутавшихся в рыболовецких сетях, передает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Несколькими днями ранее у побережья соседнего штата Чьяпас было обнаружено еще 102 мертвых особи.
Пока неясно, как именно погибли животные - запутавшись в сетях, или же они попали в сети уже мертвыми.
Выяснить обстоятельства произошедшего крайне важно для биологов: оливковые черепахи и так находятся под угрозой исчезновения. Они откладывают яйца вдоль побережья Мексики в период между маем и сентябрем.
Расследование поручено спецпрокурору штата. К нему также подключены военно-морские силы Мексики.