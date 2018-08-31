Дзюдоист Юрий Исраэлян примет участие в юношеских Олимпийских играх

Член юношеской сборной Армении, призер первенства Армении и международных встреч Юрий Исраэлян примет участие в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Буэнос-Айресе.

Как передает «Арменпресс» , сейчас Юрий Исраэлян, в составе юношеской сборной Армении принимает участие в сборах в Тбилиси, затем примет участие в первенстве Европы в Софии, а 07-10-го октября примет участие в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Буэнос-Айресе.