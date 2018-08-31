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Дзюдоист Юрий Исраэлян примет участие в юношеских Олимпийских играх

Дзюдоист Юрий Исраэлян примет участие в юношеских Олимпийских играх

Член юношеской сборной Армении, призер первенства Армении и международных встреч Юрий Исраэлян примет участие в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Буэнос-Айресе.

Как передает «Арменпресс», сейчас Юрий Исраэлян, в составе  юношеской сборной Армении принимает участие в сборах в Тбилиси, затем примет участие в первенстве Европы в Софии, а 07-10-го октября примет участие в юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Буэнос-Айресе.


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