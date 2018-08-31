Связисты ЮВО в горах Армении применили беспилотники для увеличения дальности связи

На полигоне «Алагяз» с военнослужащими подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начались тактико-специальные учения по передаче связи в ходе проведения двусторонних ротных тактических учений в условиях высокогорья с использованием ретрансляторов.

Учения начались с подъема по сигналу «тревога» и совершения 100 км марша в район выполнения учебно-боевых задач.

В ходе учений связисты выполнили нормативы по инженерному оборудованию района обороны и маскировке подвижного пункта связи. Для увеличения дальности связи между полигоном и пунктом управления военные связисты запустили ретрансляторы с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Также военнослужащие проложили кабельные линии, организовали устойчивые каналы связи с пунктом управления и обеспечили устойчивое управление в открытых и закрытых режимах работы между подразделениями, принимающими участие в двусторонних ротных тактических учениях.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.