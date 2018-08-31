Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил в пятницу поздравительное послание президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову в связи с Днем независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В поздравлении сказано:

"Уважаемый господин президент, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Национальным праздником Кыргызстана – Днем независимости. Уверен, что дружественные отношения, базирующиеся на взаимном уважении народов Армении и Кыргызстана и далее будут служить прочной основой для эффективного межгосударственного партнерства между нашими странами, взаимовыгодных торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Это, в свою очередь, поспособствует выявлению потенциала многосторонних армяно-киргизских отношений в рамках объединений, действующих как в интеграционном, так и многостороннем форматах", - отмечается в поздравлении.Пашинян пожелал Жеенбекову крепкого здоровья, благополучия и всех благ, а дружественному народу Кыргызстана – мира и процветания..