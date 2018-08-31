Новоназначенный посол Вьетнама в Армении вручил свои верительные грамоты президенту Армену Саркисяну

Президенту Армении Армену Саркисяну сегодня, 31 августа, свои верительные грамоты вручил Новоназначенный посол Вьетнама в РА Нго Дик Ман (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Согласно информации, президент А. Саркисян поздравил новоназначенного посла в связи с вступлением в должность и пожелал удачи в деле реализации его ответственной миссии.

Отметив, что с Вьетнамом сформированы дружественные, партнерские отношения, президент Армен Саркисян выразил уверенность, что своей деятельностью новоназначенный посол будет способствовать большему расширению повестки сотрудничества между двумя странами.