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Новоназначенный посол Вьетнама в Армении вручил свои верительные грамоты президенту Армену Саркисяну

Новоназначенный посол Вьетнама в Армении вручил свои верительные грамоты президенту Армену Саркисяну

Президенту Армении Армену Саркисяну сегодня, 31 августа, свои верительные грамоты вручил Новоназначенный посол Вьетнама в РА Нго Дик Ман (резиденция в Москве). Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Согласно информации, президент А. Саркисян поздравил новоназначенного посла в связи с вступлением в должность и пожелал удачи в деле реализации его ответственной миссии.

Отметив, что с Вьетнамом сформированы дружественные, партнерские отношения, президент Армен Саркисян выразил уверенность, что своей деятельностью новоназначенный посол будет способствовать большему расширению повестки сотрудничества между двумя странами.


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