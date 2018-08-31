Компания, производящая беспилотники, нанесшие удар по армянским позициям в Арцахе, продолжает нести убытки

Как сообщает компания Aeronautics Defense Systems (ADS) за нанесение удара беспилотниками по территории Арцаха против нее выдвинуты обвинения.

Генеральная прокуратура Израиля выдвигает обвинения компании Aeronautics Defense Systems (ADS) за нанесение удара беспилотниками по территории Арцаха. "Обвинения будут выдвинуты против генерального исполнительного директора компании Амоса Матана, заместителя генерального директора Меира Ризмовича, директора по развитию Хаима Хивашара и директора по маркетингу Дэвида Голдина", - пишет The Times of Israel.

По сведениям сайта The Times of Israel , в августе 2017 года в СМИ появилась информация о закупке Азербайджаном беспилотников из Израиля. Сообщалось, что сотрудники компании по просьбе азербайджанских военных участвовали в ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Позже Министерство обороны Израиля заблокировало поставку беспилотников израильской компании Aeronautics Defense Systems (ADS) в результате чего сорвался контракт на $20 млн.

Как это началось?

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Израиля проверяло информацию о несанкционированном использовании израильского беспилотника в зоне карабахского конфликта, сообщает старейшее израильское издание Haaretz.

С соответствующим запросом в Минобороны Израиля обратилось подразделение министерства обороны, курирующее экспорт технологий и вооружений и отвечающее за национальную безопасность. Компания-разработчик летательных аппаратов, тем временем, эту информацию опровергает.

В то же время другая авторитетная газета Maariv опубликовала статью, в которой утверждала, что израильская компания Aeronautics Defense Systems, специализирующаяся на разработке и производстве средств и систем вооружения, в частности — военных и коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наглядно продемонстрировала эффективность своей разработки, ударив по армянским позициям в Карабахе. То есть била по живым мишеням.

Maariv напоминает, что, в соответствии с правилами министерства обороны Израиля, израильские поставщики вооружений не имеют права прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран, если нет особого распоряжения минобороны, которое дается крайне редко.

Запрос с просьбой проверить эту информацию поступил в Минобороны Израиля после того, как представители Aeronautics Defense Systems вернулись из Азербайджана, где вели завершающую стадию переговоров по поставкам разведывательного аппарата Orbiter 1K. При тестировании военной продукции, согласно публикации, азербайджанская сторона попросила развернуть начиненный взрывчаткой беспилотник в сторону армянских позиций.

Aeronautics Defense Systems, в свою очередь, категорически опровергает эти утверждения, заявляя, что компания никогда не тестирует свою продукцию на живых объектах. В то же время, представители компании не отрицают, что удар по армянским позициям был действительно нанесен, однако вопреки возражениям израильских операторов и исключительно по инициативе закупщика.

Как пишет Maariv, операторы несколько раз категорически отказались выполнять требование азербайджанской стороны даже после явных угроз в свой адрес. Тогда управление дроном взяли в свои руки топ-менеджеры компании, завершив пробный полет ударом по армянской позиции. Дрон, в конечном итоге, цель не поразил и не причинил существенного ущерба. Тем не менее, как утверждается в заявлении, направленном в минобороны Израиля, один из ударов пришелся по территории в 100 метрах от армянской позиции.

В министерстве обороны Израиля заявили, что они обычно не дают комментариев по поводу оборонного экспорта. Информация проверяется соответствующими структурами, утверждают в военном ведомстве.

Еще в 2009 году между правительством Азербайджана и израильской компанией Aeronautics было подписано соглашение о строительстве завода по производству разведывательных и боевых беспилотных самолетов. В марте предприятие AZAD Systems Co было сдано в эксплуатацию и начат выпуск Orbiter-2M. Согласно информации на сайте Aeronautics Defense Systems, беспилотник Orbiter 1k способен нести до двух килограммов взрывчатого вещества. По сведениям компании, речь шла о контракте на 20 млн долларов.

В ноябре стало известно, что отдел по международным преступлениям Израиля начал по этому делу расследование.

Как воздействовал инцидент на израильскую компанию?

После появления этих сведений, еще в 2017 году акции израилькой компании начали падать.

Падение акций продолжалось и в 2018 году, за год акции компании упали более, чем на 50%.

Как это может сказаться на военном сотрудничестве Израиля с Азербайджаном?

Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Израиля длится почти четверть века. Баку получает от Иерусалима значительное количество вооружений (включая тяжелое) и беспилотные летательные аппараты.



Беспилотники Азербайджану продают и другие компании - Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems:

В 2011 году в Азербайджане откеулась компания Azad Systems по сборке беспилотников, причем, совместно с Aeronautics Defense Systems. Здесь собираются БПЛА Aerostar и Orbiter, а также Orbiter-2M и разведчики- Aerostar.

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