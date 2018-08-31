Вследствие ДТП в Ереване с участием маршрутки госпитализировано 9 человек
Сегодня в 08:40 по местному времени, вследствие ДТП маршрутного такси N27 и легковушки на перекрестке улиц Мазманяна-Шираза в Ереване было госпитализировано 9 человек: 7 человек из них были доставлены в больницу машинами скорой помощи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Армении Лиана Егиазарян.К счастью, жизни пострадавших угрозы нет. У одного из них – перелом носа, и он нуждается в операции.
- 14:06 Умер один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих
- 13:51 МИД Ирана: Тегеран не будет вести переговоры по ракетной программе
- 13:27 Церемония прощания с Кобзоном продлится три часа
- 13:20 Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
- 13:15 Huawei во II квартале обошел Apple по продажам смартфонов в мире
- 13:13 У побережья Мексики погибли сотни очень редких морских черепах
- 13:03 Связисты ЮВО в горах Армении применили беспилотники для увеличения дальности связи
- 12:50 Палестинец продолжает заниматься велоспортом после потери ноги
- 12:46 Компания, производящая беспилотники, нанесшие удар по армянским позициям в Арцахе, продолжает нести убытки
- 12:42 Вследствие ДТП в Ереване с участием маршрутки госпитализировано 9 человек
- 12:14 МИД Австрии: ЕС, РФ и США могут во время Генассамблеи обсудить вопрос сирийских беженцев
- 12:01 Армения примет участие в международной выставке в Дамаске
- 12:00 Найден способ спасти сотни тысяч людей от смерти
- 12:00 Убийство молодой женщины раскрыто: подозреваемый задержан
- 11:54 Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира
- 11:41 Ованес Амбарцумян перешел в новый клуб
- 11:37 Количество лечебных курортов Грузии сократилось в четыре раза
- 11:08 Twitter будет сертифицировать политическую рекламу
- 11:06 СМИ: Apple начала рассылать приглашения на презентацию новых iPhone
- 10:59 Билзерян обещает бороться против обвинений, предъявленных Азербайджаном
- 10:42 Трамп введет пошлины против Китая на 200 миллиардов долларов, пишут СМИ
- 10:38 Шант Арутюнян может быть освобожден, когда согласится подписать документы, необходимые для изменения режима его содержания: Егоян
- 10:24 Гражданский самолет упал на территорию базы ВВС США
- 10:20 На похороны Маккейна придет его 106-летняя мать
- 10:18 Трамп не исключил, что Иран ждет крах из-за действий администрации США
- 10:10 Европейские индексы - 30-08-18
- 10:10 Американские индексы выросли - 30-08-18
- 10:10 Цены на цветные металлы - 30-08-18
- 10:09 Цены на драгоценные металлы - 30-08-18
- 10:09 Цены на нефть выросли - 30-08-18
- 10:08 Армению посетит министр ИД Японии Таро Кано
- 10:03 Роберт Кочарян примет участие в предстоящих парламентских выборах
- 09:59 Трамп разочаровался в Эрдогане
- 09:51 Трамп пригрозил выходом США из ВТО
- 30.08-21:08 Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19гг.
18:25, 28.08.2018
Просмотрели 1441 раз Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
15:57, 28.08.2018
Просмотрели 1242 раз Руководство Вооруженных сил Армении, в рамках обновления программ вооружения, намерено приобрести многофункциональную авиацию
19:06, 24.08.2018
Просмотрели 1237 раз Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель
15:50, 24.08.2018
Просмотрели 1219 раз Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Ереван
17:46, 24.08.2018
Просмотрели 1219 раз Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель