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Вследствие ДТП в Ереване с участием маршрутки госпитализировано 9 человек

Вследствие ДТП в Ереване с участием маршрутки госпитализировано 9 человек

Сегодня в 08:40 по местному времени, вследствие ДТП маршрутного такси N27 и легковушки на перекрестке улиц Мазманяна-Шираза в Ереване было госпитализировано 9 человек: 7 человек из них были доставлены в больницу машинами скорой помощи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Армении Лиана Егиазарян.

К счастью, жизни пострадавших угрозы нет. У одного из них – перелом носа, и он нуждается в операции.


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