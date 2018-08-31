Прокуратура представила ходатайство об аресте разыскиваемого в США и задержанного в Армении турка

Прокуратура представила в суд первой инстанции ходатайство об аресте разыскиваемого в США и задержанного в Армении Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

В беседе с «Арменпресс» начальник управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что Кевин (Кемаль) Оксуз пока в Армении. Прочих подробностей он не сообщал.

Сотрудники ГУБОП полиции Армении, в сотрудничестве с отделением Интерпола в Армении, 29-го августа обнаружили в Ереване разыскиваемого в США Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам.

В США его обвиняют в фальсификации документов. Оксуз представил в комиссию по этике Палаты представителей США ложную декларацию. Турок возглавлял общественную некоммерческую структуру, целью которой была организация взаимных визитов между американцами и турками, он также организовывал поездки американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан.

Дело в том, что частные визиты конгрессменов регламентируются комиссией по этике Палаты представителей. Согласно регламенту, спонсоры поездок должны заполнить специальные бланки, подтверждающие источники финансирования поездки, там должны быть четко указаны спонсоры и объемы расходов. Оксуз сфальсифицировал эти бланки, выдав ложную информацию о финансировании поездок ряда конгрессменов.

Интересно, что среди фактических, но незадекларированных спонсоров значится и азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR.

Выяснилось также, что 9 членов конгресса и 32 сотрудника администрации законодательного органа получили подарки стоимостью в сотни тысяч долларов.

Оксуз возглавлял некоммерческую общественную организацию, объединявшую американцев турецкого происхождения и европейцев. Целью организации было установление тесных отношений между турками и американцами путем организации поездок в Турцию и Азербайджан."В 2013 году Оксуз пригласил нескольких конгрессменов совершить поездку в Азербайджан и Турцию. Частные визиты конгрессменов регулируются комиссией по этике в соответствии с уставом о путешествиях. Согласно уставу, спонсоры путешествий должны заполнить специальную форму, чтобы подтвердить источники финансирования и фактические затраты", - говорится в сообщении.