Самое главное достижение правительства Армении за 100 дней - формирование новой культуры экономической политики: экономист

Самое главное достижение нового правительства Армении за 100 дней - это формирование новой культуры экономической политики. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 31 августа экономист Ваагн Хачатрян.

«Политики, в которой нет места коррупции, монополиям, которая улучшает условия внутренней конкуренции, свободную экономическую деятельность, а также стимулирует демократию», - заявил Хачатрян. Он считает правильным, что, представляя программу правительства, премьер-министр Никол Пашинян не назвал конкретных цифр.

По его словам, воодушевлять должны не цифры, поскольку есть немало серьезных проблем, к примеру, безработица. Он также отметил важность ведения правильной налоговой политики.

На взгляд экономиста, если удастся добиться успехов в борьбе с коррупцией, то сформируются новые экономические отношения, в нашей жизни произойдут существенные изменения, удастся зафиксировать большой экономический эффект.