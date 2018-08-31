МИД Австрии: ЕС, РФ и США могут во время Генассамблеи обсудить вопрос сирийских беженцев

Представители ЕС, США, России и Турции могут обсудить в сентябре вопросы, связанные с возвращением беженцев в Сирию. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Вене, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Идея по Сирии - "на полях" Генассамблеи вместе с представителями США и РФ на уровне внешнеполитических ведомств, а также с Турцией поднять в том числе вопрос возвращения беженцев из соседних стран", - сказала она. По словам Кнайсль, Европа должна не "смотреть со стороны, но и участвовать" в решении миграционного вопроса.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини говорила, что министерскую встречу по Сирии в Нью-Йорке проведет Евросоюз.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября 2018 года, на ней выступят президент США Дональд Трамп, лидеры еще 109 государств и 86 глав правительств и министров иностранных дел.





