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Армен Гюлбудагянц огласил состав молодежной сборной Армении

Армен Гюлбудагянц огласил состав молодежной сборной Армении

Главный тренер молодежной сборной Армении Армен Гюлбудагянц огласил состав команды на выездные матчи отборочного турнира Евро-2019 против молодежных сборных Австрии (7 сентября) и Македонии (11 сентября). С 3-го сентября команда Армении проводит сбор в аванской футбольной академии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ФФА.

Вратари

Севак Асланян, «Пюник»

Николаос Меликян, «Арарат-Армения»

Генри Авагян, «Алашкерт»                                                

Защитники                          

Давид Тертерян, «Гандзасар-Капан»

Роберт Акопян, «Пюник»

Нарек Петросян, «Бананц»

Жирайр Маргарян, «Ширак»

Айк Саргсян, «Гандзасар-Капан»

Оганес Назарян, «Арцах»

Артур Карташян, «Пюник»

Альберт Хачумян, «Арарат-Армения»

Полузащитники       

Артур Надирян, «Пюник»

Акоп Акопян, «Бананц»

Оганес Арутюнян, «Земплин Михаловце» (Словакия)

Ваагн Айрапетян, «Пюник»

Ваган Бичахчян, «Жилина» (Словакия)

Петрос Аветисян, «Пюник»

Размик Акопян, «Алашкерт»

Армен Наапетян, «Арарат-Армения»

Карен Мелконян, «Бананц»

Оганес Илангезян, «Пюник»

Эмиль Егиазарян, «Арцах»

Нападающие                          

Григор Агекян, «Арцах»

Роберт Минасян, «Пюник».


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