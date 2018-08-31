Армен Гюлбудагянц огласил состав молодежной сборной Армении
Главный тренер молодежной сборной Армении Армен Гюлбудагянц огласил состав команды на выездные матчи отборочного турнира Евро-2019 против молодежных сборных Австрии (7 сентября) и Македонии (11 сентября). С 3-го сентября команда Армении проводит сбор в аванской футбольной академии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ФФА.
Вратари
Севак Асланян, «Пюник»
Николаос Меликян, «Арарат-Армения»
Генри Авагян, «Алашкерт»
Защитники
Давид Тертерян, «Гандзасар-Капан»
Роберт Акопян, «Пюник»
Нарек Петросян, «Бананц»
Жирайр Маргарян, «Ширак»
Айк Саргсян, «Гандзасар-Капан»
Оганес Назарян, «Арцах»
Артур Карташян, «Пюник»
Альберт Хачумян, «Арарат-Армения»
Полузащитники
Артур Надирян, «Пюник»
Акоп Акопян, «Бананц»
Оганес Арутюнян, «Земплин Михаловце» (Словакия)
Ваагн Айрапетян, «Пюник»
Ваган Бичахчян, «Жилина» (Словакия)
Петрос Аветисян, «Пюник»
Размик Акопян, «Алашкерт»
Армен Наапетян, «Арарат-Армения»
Карен Мелконян, «Бананц»
Оганес Илангезян, «Пюник»
Эмиль Егиазарян, «Арцах»
Нападающие
Григор Агекян, «Арцах»Роберт Минасян, «Пюник».