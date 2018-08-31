Армения примет участие в международной выставке в Дамаске

При поддержке фонда «Бизнес Армения» и посольства Армении в Сирии, вчера вечером в Дамаск высланы образцы и каталоги экспортной продукции, производимой в Армении, для участия в 60-й международной выставке в Дамаске. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Бизнес Армения».

6-15-го октября, при поддержке фонда «Бизнес Армения», впервые в Дамаске будет представлена экспортная продукция 34 армянских компаний в самых различных отраслях – машиностроении, производстве стройматериалов, фармацевтике, пищевой промышленности.

«Сирия делает активные шаги для восстановления своей экономики. Это хороший повод для армянских производителей – прощупать ближневосточный рынок. Можем ожидать от выставки заключения договоров»,- сказала управляющая поддержкой экспортерам фонда «Бизнес Армения» Анаит Мкртчян.

На выставке будут представлены также материалы о бизнес-среде в Армении, привлекательности туризма и пр.

Этому мероприятию предшествовала встреча посла Армении в Сирии Аршака Поладяна с армянскими производителями.