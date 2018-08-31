Убийство молодой женщины раскрыто: подозреваемый задержан

В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту убийства молодей женщины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

30-го августа в 17:35 с 6-й подстанции Скорой помощи поступил сигнал о том, что в одном из домов на улице Араратян в армянской столице обнаружено тело молодой женщины со следами насилия – колото-резаными ранами. Выехавшая на место оперативно-следственная группа в гостиной дома обнаружила тело женщины 1990 года рождения с многочисленными колото-резаными ранами на всем теле.

Проведен осмотр места инцидента, в ходе которого следы, похожие на кровь, отпечатки пальцев, два ножа, на одном из которых также были обнаружены следы, похожие на кровь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 104-й (Убийство) Уголовного кодекса Армении, разработан следственный план.

В результате принятых неотложных мер получены данные о личности предполагаемого преступника – жителе города Абовяна 1980 года рождения. Подозреваемый задержан.

Следствие продолжается, проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств убийства. Назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая и судебно-биологическая экспертизы.