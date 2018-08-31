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Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира

Москва вошла в тройку самых фотографируемых городов мира

Российская столица оказалась на втором месте рейтинга самых фотографируемых городов мира, составленного по статистике фотостока Dreamstime. Такие данные приводит в среду портал Travel pulseбпередает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первое место в рейтинге досталось Нью-Йорку - пользователи фотостока загрузили 356,747 фото с изображением этого города. Москва, занявшая второе место, отстает от него примерно на 20 тыс. фото. В пятерку лидеров рейтинга вошли Лондон, Бангкок и Париж. Среди 15 самых фотографируемых городов мира также оказались Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин, Сингапур и Киев.



 

 

 

 




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