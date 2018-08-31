Количество лечебных курортов Грузии сократилось в четыре раза

Из 102 лечебных курортов Грузии остались только 24 и те не так развиты, как необходимо, пишет газета "Резонанси", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Главной причиной низкого спроса на лечебные курорты Грузии специалисты и потребители называют высокие цены и отсутствие должной курортной инфраструктуры.

По словам профессора Национального университета Грузии Мананы Аладашвили, государство должно уделять особое внимание развитию туризма в лечебной сфере. "Из 102 лечебных курортов Грузии остались только 24 и те не так развиты, как надо. Качество обслуживания довольно низкое", — заявила Аладашвили в интервью газете.

Специалисты отмечают, что в стране, где так стремительно развивается туризм, мало внимания обращают на развитие лечебного туризма. Инфраструктура не развита даже на таких известных курортах, как Сурами и Абастумани. Отдыхающие жалуются на несоответствие цены и обслуживания.





