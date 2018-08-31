Ованес Амбарцумян перешел в новый клуб
Ованес Амбарцумян перешел в новый клуб. Как передает «Арменпресс», армянский защитник будет теперь играть в кипрском клубе «Эносис Нион Паралимни».Он уже провел здесь тренировку. До этого Ованес Амбарцумян играл за македонский клуб «Вардар». Он не был приглашен в сборную Армении, поскольку не играл в клубе».
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