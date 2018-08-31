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Twitter будет сертифицировать политическую рекламу

Twitter будет сертифицировать политическую рекламу

Компания Twitter объявила, что теперь политическую рекламу в микроблогах на территории США нужно будет сертифицировать. В блоге Twitter говорится, что рекламодатели должны будут подавать специальную заявку,передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Чтобы агитировать граждан США за какого-либо политического кандидата или партию, нужно будет подтвердить свое местонахождение на территории Америки. Средства массовой информации, которые пишут о выборах и политической жизни, не должны проходить сертификацию. По мнению Twitter, они не участвуют в политической агитации.

 




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