Время в Ереване: 11:07:36,   31 Август

СМИ: Apple начала рассылать приглашения на презентацию новых iPhone

СМИ: Apple начала рассылать приглашения на презентацию новых iPhone

Компания Apple начала рассылать приглашения сотрудникам СМИ на запланированную на 12 сентября презентацию, где, как ожидается, представят новые модели смартфонов iPhone. Об этом сообщил в четверг интернет-портал The Verge, передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

Мероприятие состоится в Купертино (штат Калифорния). Оно, как ожидается, начнется в 10:00 утра по местному времени (20:00 по мск). В приглашениях, которые получил также целый ряд других американских СМИ, не приводится данных относительно того, какие устройства покажут на презентации.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации