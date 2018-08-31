Шант Арутюнян может быть освобожден, когда согласится подписать документы, необходимые для изменения режима его содержания: Егоян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал вопрос о деле Шанта Арутюняна. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. В частности, он пишет, что Шант Арутюнян может быть освобожден, когда согласится подписать документы, необходимые для изменения режима его содержания.

«В связи с тем, что Шант Арутюнян находится в тюрьме, считаю нужным подчеркнуть:

С первых же дней избрания премьер-министром, Никол Пашинян занимался этим вопроом и выяснил, что единственный законный путь для освобождения Шанта Арутюняна и его группы - изменение режима их содержания. Было принято решение об изменения режима содержания Шанта Арутюняна, Вардана Варданяна, Липарита Петросяна с полуоткрытого на открытый. Этим воспользовались Вардан Варданян и Липарит Петросян. Шант Арутюнян отказался выйти из тюрьмы таким путем, требуя оправдать его. После этого Никол Пашинян попросил пригласить Шанта Арутюняна в кабинет к начальнику ИТУ «Вардашен» и поговорил с ним по телефону. Он разъяснил, что не может позволить себе раздавать судьям указания, поскольку это будет повторением поведения прежних властей, и попросил Шанта Арутюняна подписать документы, выйти из тюрьмы и на свободе бороться за свое оправдание. Никол Пашинян принял сына Шанта Арутюняна – Шагена Арутюняна, и разъяснил ему, что и сам Никол Пашинян по сей день считается осужденным по делу 1-го марта и продолжает бороться за свое оправдание, однако он уверен, что подобные процессы должны происходить не по политическим указаниям, а строго в рамках закона.

Шант Арутюнян может быть освобожден, когда согласится подписать документы, необходимые для изменения режима его содержания»,- сказано в записи.