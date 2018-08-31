Гражданский самолет упал на территорию базы ВВС США

Двухмоторный гражданский самолет Beechcraft BE-60 упал на территорию базы ВВС США в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В происшествии погибли четыре человека — они находились на борту воздушного судна. Так как самолет упал на большом расстоянии от военных объектов, пострадавших на земле нет. Причины инцидента не называются.

Отмечается, что Beechcraft BE-60 вылетел из штата Огайо. Он направлялся в аэропорт, расположенный недалеко от базы Эглин.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование происшествия.