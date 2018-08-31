Трамп не исключил, что Иран ждет крах из-за действий администрации США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана. Такое мнение глава Белого дома высказал в четверг в интервью агентству Bloomberg, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Когда я пришел сюда [в Белый дом], вопрос заключался в том, когда они захватят Ближний Восток", - сказал президент, говоря про Иран. "Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они", - добавил американский лидер, не развив свою мысль.

"Имеет место большая разница за последние полтора года", - сказал Трамп, который вступил в должность президента США в январе прошлого года.

В мае Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана. Первая часть американских ограничительных мер возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти санкции охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и некоторых металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники сделки по атому - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.