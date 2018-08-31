Европейские индексы - 30-08-18

МОСКВА, 31 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 12561.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.30% и составил 5501.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.71% и составил 7563.21 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1085.01 пункта.