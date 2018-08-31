Армению посетит министр ИД Японии Таро Кано
По приглашению министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна 2-4-го сентября Армению посетит министр ИД Японии Таро Кано. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. Здесь его примут президент и премьер-министр Армении.
3-го сентября состоятся переговоры Зограба Мнацаканяна с Таро Кано, после чего они выступят с совместным заявлением для прессы.Министр ИД Японии Таро Кано посетит Мемориал в Цицернакаберде, где воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
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