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Армению посетит министр ИД Японии Таро Кано

Армению посетит министр ИД Японии Таро Кано

По приглашению министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна 2-4-го сентября Армению посетит министр ИД Японии Таро Кано. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. Здесь его примут президент и премьер-министр Армении.

3-го сентября состоятся переговоры Зограба Мнацаканяна с Таро Кано, после чего они выступят с совместным заявлением для прессы.

Министр ИД Японии Таро Кано посетит Мемориал в Цицернакаберде, где воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян.


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