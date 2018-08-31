Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО), передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если они (ВТО ) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Д.Трамп также назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом ранее принятое решение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий.

"Это недостаточно хорошее решение", - сказал президент.

Он пояснил: "Их покупатели привыкли покупать свои машины, а не наши".