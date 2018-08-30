Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19гг.
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Как передает Арменпресс, состав групп Лиги чемпионов по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом:
Группа А: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия).
Группа B: «Барселона» (Испания), «ТоттенхэмХотспур» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Интер» (Италия).
Группа C: «ПСЖ» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).
Группа D: «Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия), «Галатасарай» (Турция).
Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), АЕК (Греция).
Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).
Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория» Пльзень (Чехия).
Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).
Первые игры состоятся 18-19 сентября.