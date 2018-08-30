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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19гг.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19гг.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Арменпресс, состав групп Лиги чемпионов по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом:

Группа А: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд  (Германия), «Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Барселона» (Испания), «ТоттенхэмХотспур» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Интер» (Италия).

Группа C: «ПСЖ» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа D: «Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия), «Галатасарай» (Турция).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), АЕК (Греция).

Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).

Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория» Пльзень (Чехия).

Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).

 

Первые  игры  состоятся 18-19 сентября.

 

 

 




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