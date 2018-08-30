Мы должны поощрять труд как основное средство и путь преодоления бедности: премьер- министр обсудил с представителями сферы легкой промышленности  пути развития отрасли

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял представителей работающих в сфере легкой промышленности компаний, в частности, в области производства одежды, обуви и кожи. Цель встречи - обсуждение проблем и перспектив развития отрасли.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, Никол Пашинян, поприветствовав участников дискуссии, в частности, отметил:

«Легкая промышленность очень важна с точки зрения структуры нашего экономического прогресса, особенно текстильная промышленность, производство одежды, обуви и изделий из кожи. Этой встречей и исходящим из нее дальнейшим постоянным диалогом мы хотим узнать, как вы представляете себе сотрудничество между правительством и отраслью: что мы должны делать, чтобы наши отношения стали отношениями партнерства, поскольку я считаю, что мы должны иметь возможность формулировать общие цели и способствовать достижению этих целей. Какова логика, которую мы хотим продвигать в Армении?

Мы хотим, чтобы труд особенно высоко ценился в Республике Армения, и происходило восхваление труда. Я думаю, что долгое время волей-неволей в Республике Армения серьезно поощрялась нищета и была ограничена возможность работать. Теперь нам нужно поставить какую-то другую логику в основе наших действий, и мы должны поощрять работу как основное средство и путь к преодолению бедности. Естественно, в этой связи мы придаем большое значение открытию новых рабочих мест и сохранению существующих рабочих мест. Мы придаем большое значение созданию такой среды, в которой люди с деловыми навыками будут иметь возможность полностью использовать свой потенциал без каких-либо искусственных ограничений, быть ответственными за свою деятельность только за свои организационные и деловые навыки и работать в равных условиях, в легитимной атмосфере.

В более практическом плане мы сейчас уже вступаем в очень практичную и практическую фазу изменений Налогового кодекса. Мы хотели бы услышать ваши ожидания от этих изменений, а также некоторые идеи, которыми мы поделимся, узнаем ваши взгляды на эти идеи. Я придаю большое значение тому, чтобы у нас были постоянные пути общения между правительством и представителями сферы, чтобы голос каждого из вас был услышан в контексте обсуждения проблемы, чтобы каждый из вас считал себя услышанным и находился в равных условиях с другими, работал на равном поле.

Позиция и подход нашего правительства заключаются в следующем: очень быстро после того, как я был избран премьер-министром, для меня было важно направить бизнесу следующее послание: любой бизнес, любой бизнесмен, любая компания свободна от каких-либо коррупционных обязательств. Т.е. никакая компания не может иметь коррупционное обязательство или не обязательство, а иное принуждение иметь какие-либо отношения с каким-либо государственным органом, и я считаю себя полноправным исполнителем этого условия.

Итак, каков наш интерес в наших отношениях со сферой? Он заключается в том, чтобы ваши дела шли как можно лучше, чтобы вы создали максимальное количество рабочих мест и, в результате, заплатили как можно больше налогов в государственный бюджет, чтобы иметь такую среду, которая даст возможность для дальнейшего роста и развития. И если мы можем условно выразить наше послание экономической среде, бизнес-миру, то оно заключается в следующем: «Законно обогащайтесь и обогащайте государство, людей, всех, работая на равных условиях».

Представители сферы легкой промышленности в ходе обсуждения с премьером-министром подняли, в частности, вопросы предоставления налоговых льгот, условий таможенного оформления импортируемого сырья, обучения специалистов, стимуляции местного производства и экспорта, увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест.

Коснувшись вопроса налоговых льгот, глава правительства отметил:

«Мы заинтересованы в развитии и продвижении отрасли, уплате налогов, создании новых рабочих мест, повышении заработной платы, и мы сделаем все возможное для этого. Но мы должны также констатировать, что у всех у нас есть задача - обеспечение доходной части государственного бюджета. Мы не считаем, что какое-либо предложение должно быть отклонено, но все нужно рассматривать сбалансированно. Мы должны найти правильный баланс, чтобы была такая налоговая нагрузка, которая как минимум не будет препятствовать нормальному развитию предприятий, а во-вторых, у нас была возможность сохранить инфраструктуры в рабочем состоянии, чтобы, например, быть в состоянии отремонтировать дороги».

Премьер-министр подчеркнул, что ни одно предложение не будет проигнорировано или отклонено без обсуждения.

В контексте подготовки специалистов и удовлетворения существующего спроса глава правительства подчеркнул важность укрепления средне-профессиональных учебных заведений и профессионально-технических училищ. Премьер-министр отметил, что есть учебные заведения, которые не действуют из-за кадровых, финансовых и технических проблем, и что он уже поручил министру образования и науки представить программу по их развития и направить финансирование именно для этой цели.

Премьер-министр Пашинян отметил особую важность развития местного производства и увеличения объемов потребления местных продуктов, отметив, что он лично пользуется качественными товарами местного производства.

«Поддержка местных производителей является одним из приоритетов нашего правительства, и я поставил задачу увеличить объемы местного производства. Необходимо создать потребительскую культуру и рекламировать местные продукты. В то же время, учитывая небольшой размер внутреннего рынка, нам необходимо развивать деятельность и политику по продвижению экспорта», - сказал он.

В ходе обсуждения были также затронуты вопросы создания ассоциации сферы легкой промышленности. Представители сферы проинформировали премьер-министра о том, что этот процесс уже начат, и в максимально краткие сроки будет сформирована ассоциация, которая будет представлять эту область. Премьер-министр поприветствовал эту идею, отметив, что формирование ассоциации создаст эффективную платформу для сотрудничества, которая облегчит контакты правительства с предприятиями сферы.

Подводя итоги встречи, премьер-министр Пашинян сказал:

«Мы хотим сделать все, чтобы стимулировать производство в Армении, и текстиль, легкая промышленность, производство обуви - наш приоритет. Мне очень хотелось бы качественных изменений в отношениях между государством и производителем, чтобы не получилось так, что правительство хочет, как говорится, сорвать все налоги, а промышленность хочет скрыть налоги.

Должно быть настоящее партнерство, и должна быть такая атмосфера, в которой налогоплательщики также были убеждены, что каждая копейка, которую они платят, каждый драм не растрачивается, не опыляется, не обкрадывается, а реально эффективно расходуется на инфраструктуру нашей страны и обеспечение нормальной деятельности, что также важно для вашей деятельности.

То есть, мы хотим, чтобы каждый налогоплательщик при уплате каждого драма понимал, что вкладывает средства в свою деятельность, потому что без средств коммуникации, без дорог, без законности, без безопасности невозможна никакая деятельность, и наша задача - как можно скорее изменить такое мышление. Хочу пожелать вам и нам успехов на пути превращения нашей экономики, нашей страны в процветающую страну без нищеты и развитое государство с конкурентоспособной экономикой».