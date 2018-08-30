Согласно оперативной сводке полиции РА, за 29-30 августа силами разных подразделений полиции раскрыто 61 преступление.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, раскрыто: 13 случаев нанесения телесных повреждений, по 7– кражи собственности, мошенничества, хищения илирастраты, 5 – хранения наркотиков, по 3 случая – угрозы убийства, злоупотребления служебным положением, по 2 – похищения линия личности, по 1 случаю квартирной кражи, насилия в отношении представителя власти, незаконной миграции, превышения служебных полномочий, подделки документов, непристойного поведения и драки.

Обнаружено 2 без вести пропавших, 6 находящихся в розыске, с повинной явились 4.

В республике за прошедший день зафиксировано 10 ДТП, в результате которых 13 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.