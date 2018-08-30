Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

Раскрыто 61 преступление

Раскрыто 61 преступление

Согласно оперативной сводке  полиции РА, за 29-30  августа силами разных подразделений  полиции раскрыто  61  преступление.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, раскрыто: 13 случаев нанесения  телесных повреждений, по 7– кражи собственности, мошенничества, хищения илирастраты,  5 – хранения   наркотиков, по 3 случая – угрозы  убийства, злоупотребления  служебным положением,  по 2 – похищения  линия  личности,   по 1 случаю  квартирной  кражи, насилия в отношении представителя  власти, незаконной миграции, превышения служебных полномочий, подделки документов,  непристойного поведения и драки.

Обнаружено 2  без вести пропавших, 6 находящихся  в  розыске, с повинной  явились 4.

В республике  за прошедший  день  зафиксировано 10 ДТП, в  результате  которых   13 человек  получили  телесные повреждения  разной  степени тяжести.

 

 

 

 

 

 

 

 




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