Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР, депутата Государственной Думы Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона.

Иосиф Давыдович был многогранной личностью, одним из самых востребованных и любимых артистов, интеллигентом, выдающимся деятелем, имя которого, бесспорно, снискало всеобщее уважение как в России, так и за ее пределами.

На протяжении всей жизни Иосиф Кобзон был верным другом армянского народа, ярким сторонником развития и укрепления армяно-российских отношений, был удостоен государственных наград Республики Армения.

Выражаю искренние соболезнования семье, близким и родным Иосифа Давыдовича в связи с невосполнимой утратой».