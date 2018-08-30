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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится: 

«С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР, депутата Государственной Думы Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона.
Иосиф Давыдович был многогранной личностью, одним из самых востребованных и любимых артистов, интеллигентом, выдающимся деятелем, имя которого, бесспорно, снискало всеобщее уважение как в России, так и за ее пределами. 

На протяжении всей жизни Иосиф Кобзон был верным другом армянского народа, ярким сторонником развития и укрепления армяно-российских отношений, был удостоен государственных наград Республики Армения. 

Выражаю искренние соболезнования семье, близким и родным Иосифа Давыдовича в связи с невосполнимой утратой».

 

 

 

 

 




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