В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

В турецкой провинции Карс в разгар туристического сезона выпал снег, сообщает Merkez TV. Из-за буйства стихии на несколько часов были перекрыты трассы, ведущие к популярным курортам. По данным синоптиков, температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до +7 градусов по Цельсию. Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом.