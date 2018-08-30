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В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

В Турции в разгар туристического сезона выпал снег

В турецкой провинции Карс в разгар туристического сезона выпал снег, сообщает Merkez TV. Из-за буйства стихии на несколько часов были перекрыты трассы, ведущие к популярным курортам. По данным синоптиков, температура воздуха на несколько часов в регионе опустилась до +7 градусов по Цельсию. Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом.




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