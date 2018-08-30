В Москве открылась выставка Мариам Асламазян «Истории солнечных цветов»

В Москве, в Музее Востока открылась выставка одной из выдающихся представительниц соцмодернизма ХХ века и искусства СССР Мариам Асламазян «Истории солнечных цветов». Выставка открыта по инициативе Гюмрийской галереи Сестер Мариам и ЕрануиАсламазян при финансовой поддержке ГаянеНикогосян и при содействии министерств культуры Армении и России, посольства РА в РФ.

Как сообщил Арменпресс директор галереи Ваагн Гукасян, после 20-летнего перерыва работы талантливой художницы вновь выставляются в Москве.

В экспозицию вошли 34 произведения с 1930-х до 80-х годов, предоставленных Гюмрийской галереей, а также из собрания Музея Востока и частных коллекций.

«В 1987 г. сестры Мариам и ЕрануиАсламазян преподнесли в дар родномуГюмри лучшие из своих работ, положив начало уникальной в Закавказье галереи, которая по сей день является важным стимулом развития культурной жизни», - сказал Гукасян.

Московская выставка посвящена 110-летию Мариам Асламазян.

Выставка будет открыта до 18 сентября.

Арменуи Мхоян