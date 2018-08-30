Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

В Москве открылась выставка Мариам Асламазян «Истории солнечных цветов»

В Москве открылась выставка Мариам Асламазян «Истории солнечных цветов»

В  Москве, в  Музее Востока   открылась выставка одной  из выдающихся представительниц соцмодернизма ХХ века и искусства СССР  Мариам Асламазян «Истории солнечных цветов». Выставка открыта  по инициативе  Гюмрийской  галереи Сестер Мариам и ЕрануиАсламазян при финансовой  поддержке ГаянеНикогосян и при содействии министерств  культуры  Армении и России, посольства РА в  РФ.  

Как  сообщил Арменпресс директор галереи Ваагн Гукасян, после  20-летнего перерыва работы  талантливой  художницы вновь выставляются в Москве.

В экспозицию вошли 34 произведения с 1930-х до 80-х годов, предоставленных Гюмрийской  галереей, а также из собрания Музея Востока и  частных коллекций.

«В 1987 г. сестры  Мариам и ЕрануиАсламазян преподнесли в дар родномуГюмри лучшие  из своих работ, положив  начало  уникальной  в Закавказье  галереи, которая по сей  день является важным  стимулом развития  культурной  жизни», - сказал Гукасян.

 

Московская выставка посвящена 110-летию Мариам Асламазян.

Выставка будет открыта до 18 сентября.

 

Арменуи Мхоян

 

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации