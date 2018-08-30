Кто занимает первые 5 строчек в списках политических сил, участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана
Документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 4 блока и 9 партий. До 3 сентября все заявки будут изучены и объявлены все допущенные участники выборов, которые состоятся 23 сентября.
Арменпресс представляет имена лиц, которые занимают первые 5 строчек в списках политических сил, участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана.
АРФД
МикаелМанукян – председатель комитета лесного хозяйства МЭ РА
Давид Акопян – директор ЗАО «Усабер»
Хачатур Степанян – доцент ГПУ им. Абовяна, представитель АРФД в ГС Еревана
Алеся Беджанян – ответственный по связям с общественностью НЦР МСБ
Ованес Варданян – глава Арабкирского округа.
Блок «Луйс»
АртакЗейналян – министр юстиции РА
Давид Хажакян – ЗАО «Синопсис Армения», специалист по качеству
Ани Хачатрян – член Совета старейшин мэрии Еревана
Ани Самсонян – член Совета старейшин Еревана
ТехминаВарданян – член Совета старейшин Еревана
Партия «Реформисты»
АртакАветисян
Левон Сафарян
Карен Варданян
Лилит Овакимян
АрманАвакян.
Партия «Наследие»
РаффиОваннисян – член правления партии «Наследие»
Армен Мартиросян – Госинститут физкультуры и спорта, доцент кафедры бокса
ОвсепХуршудян – председатель о/о «Свободный гражданин»
Седа Агбалян – директор ООО «Агбалянфемили»
РштунМартиросян – преподаватель Гаварского госуниверситета
Блок «Ереванская общественность»
АнаитТарханян – директор ООО «Радио Хай»
Арам Григорян – председатель о/о Ассоциация развития кондоминиумов
Армен Ованнисян - редактор ООО «Радио Хай»
Ани Еремян – о/о Армянская ассоциация молодых врачей
Ара Мурадян - член Центрального совета «ДОСААФ Армения».
Партия «Процветающая Армения»
НаираЗограбян – депутат НС РА
ПетросКазарян – журналист телекомпании «Кентрон»
Арман Абовян – советник посла РА в Украине
МикаелМарикян – ЕГЛУ, профессор
Армен Нерсисян – председатель о/о «Согласие»
Партия «Айк» («Айказуны)
Геворк Овсепян – председатель нждеистской партии Цегакрон
Рачья Саркисян – инженер ИХФ НАН РА
МикаелКацахян – глава Молодежного союза партии «Айк»
Арпине Саакян – гл.специалист по международной экономической интеграции аппарата премьер-министра РА
Акоп Симонян – замдиректора НИ Центра культурно-исторического наследия Минкульта РА
Демократическо-либеральный союз Армении
ГеворкСандалян - основатель армяно-американского проекта «Наше шоу»
Врежаракелян – гл.редактор журнала «Изобразительное искусство» СХ
АртакТонапетян – вице-президент Федерации шидокан
ЦовинарПапикян – педагог, Ассоциация педагогической инициативы
Давид Дживанян – завкафедрой гуманитарных наук Российского экономического университета им.Плеханова
Партия «Еркирцирани»
ЗаруиПостанджян – юрист
Генрих Каримян – юрист
Ара Пахлеванян – инженер
Арам Енокян – лингвист
Сильва Варданян – химик
Партия «Демократический путь»
МануелГаспарян
АртакЛалаян – СП «АртакЛалаян»
Елена Даниелян - ООО «Атенк»
Гор Макарян – СП «Гор Макарян»
АршавирШарьян
Блок «Мой шаг»
АйкМарутян – артист, продюсер
СрбуиКазарян – советник премьер-министра РА
Сергей Саркисян – доцент ЕГМУ
Трдат Саркисян – управляющий, кондоминиум «Университетские»
МесропПапикян – менеджер, фонд «Возвращение»
Партия «Оринацеркир»
МгерШахгельдян – академия ОДКБ и ЕАЭС
Ованес Ованнисян – фонд, Французский колледж
Ваге Торосян – Европейский университет
Марине Кочарян - шк. №186
Рафик Аветисян – кондоминиум Нор Норка
Блок «Ереванцы»
Арарат Зограбян – депутат НС РА
Давид Аракелян
ГагикГянджумян
АнаитЕдоян – председатель о/о «Хай»
Агван Григорян