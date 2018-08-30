Кто занимает первые 5 строчек в списках политических сил, участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана

Документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 4 блока и 9 партий. До 3 сентября все заявки будут изучены и объявлены все допущенные участники выборов, которые состоятся 23 сентября.

Арменпресс представляет имена лиц, которые занимают первые 5 строчек в списках политических сил, участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана.

АРФД

МикаелМанукян – председатель комитета лесного хозяйства МЭ РА

Давид Акопян – директор ЗАО «Усабер»

Хачатур Степанян – доцент ГПУ им. Абовяна, представитель АРФД в ГС Еревана

Алеся Беджанян – ответственный по связям с общественностью НЦР МСБ

Ованес Варданян – глава Арабкирского округа.

Блок «Луйс»

АртакЗейналян – министр юстиции РА

Давид Хажакян – ЗАО «Синопсис Армения», специалист по качеству

Ани Хачатрян – член Совета старейшин мэрии Еревана

Ани Самсонян – член Совета старейшин Еревана

ТехминаВарданян – член Совета старейшин Еревана

Партия «Реформисты»

АртакАветисян

Левон Сафарян

Карен Варданян

Лилит Овакимян

АрманАвакян.

Партия «Наследие»

РаффиОваннисян – член правления партии «Наследие»

Армен Мартиросян – Госинститут физкультуры и спорта, доцент кафедры бокса

ОвсепХуршудян – председатель о/о «Свободный гражданин»

Седа Агбалян – директор ООО «Агбалянфемили»

РштунМартиросян – преподаватель Гаварского госуниверситета

Блок «Ереванская общественность»

АнаитТарханян – директор ООО «Радио Хай»

Арам Григорян – председатель о/о Ассоциация развития кондоминиумов

Армен Ованнисян - редактор ООО «Радио Хай»

Ани Еремян – о/о Армянская ассоциация молодых врачей

Ара Мурадян - член Центрального совета «ДОСААФ Армения».

Партия «Процветающая Армения»

НаираЗограбян – депутат НС РА

ПетросКазарян – журналист телекомпании «Кентрон»

Арман Абовян – советник посла РА в Украине

МикаелМарикян – ЕГЛУ, профессор

Армен Нерсисян – председатель о/о «Согласие»

Партия «Айк» («Айказуны)

Геворк Овсепян – председатель нждеистской партии Цегакрон

Рачья Саркисян – инженер ИХФ НАН РА

МикаелКацахян – глава Молодежного союза партии «Айк»

Арпине Саакян – гл.специалист по международной экономической интеграции аппарата премьер-министра РА

Акоп Симонян – замдиректора НИ Центра культурно-исторического наследия Минкульта РА

Демократическо-либеральный союз Армении

ГеворкСандалян - основатель армяно-американского проекта «Наше шоу»

Врежаракелян – гл.редактор журнала «Изобразительное искусство» СХ

АртакТонапетян – вице-президент Федерации шидокан

ЦовинарПапикян – педагог, Ассоциация педагогической инициативы

Давид Дживанян – завкафедрой гуманитарных наук Российского экономического университета им.Плеханова

Партия «Еркирцирани»

ЗаруиПостанджян – юрист

Генрих Каримян – юрист

Ара Пахлеванян – инженер

Арам Енокян – лингвист

Сильва Варданян – химик

Партия «Демократический путь»

МануелГаспарян

АртакЛалаян – СП «АртакЛалаян»

Елена Даниелян - ООО «Атенк»

Гор Макарян – СП «Гор Макарян»

АршавирШарьян

Блок «Мой шаг»

АйкМарутян – артист, продюсер

СрбуиКазарян – советник премьер-министра РА

Сергей Саркисян – доцент ЕГМУ

Трдат Саркисян – управляющий, кондоминиум «Университетские»

МесропПапикян – менеджер, фонд «Возвращение»

Партия «Оринацеркир»

МгерШахгельдян – академия ОДКБ и ЕАЭС

Ованес Ованнисян – фонд, Французский колледж

Ваге Торосян – Европейский университет

Марине Кочарян - шк. №186

Рафик Аветисян – кондоминиум Нор Норка

Блок «Ереванцы»

Арарат Зограбян – депутат НС РА

Давид Аракелян

ГагикГянджумян

АнаитЕдоян – председатель о/о «Хай»

Агван Григорян