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Кто занимает первые 5 строчек в списках политических сил, участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана

Кто занимает первые 5 строчек в списках политических сил, участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана

Документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили 4 блока и 9 партий.  До 3 сентября все  заявки будут изучены и объявлены  все  допущенные участники выборов, которые  состоятся 23 сентября.

Арменпресс представляет  имена лиц, которые занимают первые  5  строчек в  списках политических сил, участвующих во внеочередных   выборах Совета  старейшин Еревана.

 

АРФД

МикаелМанукян – председатель комитета лесного хозяйства МЭ РА

Давид Акопян – директор ЗАО «Усабер»

Хачатур Степанян – доцент ГПУ им. Абовяна, представитель АРФД в  ГС Еревана

Алеся Беджанян – ответственный по связям с общественностью НЦР МСБ

Ованес Варданян – глава Арабкирского округа.

 

Блок  «Луйс»

АртакЗейналян – министр юстиции РА

Давид Хажакян – ЗАО «Синопсис Армения», специалист по качеству

Ани Хачатрян – член  Совета  старейшин мэрии Еревана

Ани Самсонян – член Совета  старейшин Еревана

ТехминаВарданян – член  Совета  старейшин Еревана

 

Партия  «Реформисты»

АртакАветисян

Левон Сафарян

Карен Варданян

Лилит Овакимян

АрманАвакян. 

 

Партия   «Наследие»

РаффиОваннисян – член правления   партии  «Наследие»

Армен Мартиросян – Госинститут физкультуры  и спорта, доцент кафедры бокса

ОвсепХуршудян – председатель о/о «Свободный гражданин»

Седа Агбалян – директор ООО «Агбалянфемили»

РштунМартиросян – преподаватель Гаварского госуниверситета

 

Блок   «Ереванская общественность» 

АнаитТарханян –  директор ООО «Радио Хай»

Арам Григорян – председатель о/о Ассоциация  развития  кондоминиумов

Армен Ованнисян -  редактор ООО «Радио Хай»

Ани Еремян – о/о Армянская ассоциация молодых врачей

Ара Мурадян -  член Центрального совета  «ДОСААФ Армения».

 

Партия  «Процветающая Армения»

НаираЗограбян – депутат НС РА

ПетросКазарян – журналист телекомпании «Кентрон»

Арман Абовян – советник  посла  РА в  Украине

МикаелМарикян – ЕГЛУ, профессор

Армен Нерсисян – председатель о/о «Согласие»

 

Партия   «Айк» («Айказуны)

Геворк Овсепян – председатель нждеистской  партии Цегакрон

Рачья Саркисян – инженер ИХФ  НАН РА

МикаелКацахян – глава  Молодежного союза партии «Айк»

Арпине  Саакян – гл.специалист по международной  экономической  интеграции аппарата  премьер-министра РА

Акоп Симонян – замдиректора НИ  Центра  культурно-исторического наследия  Минкульта  РА

 

Демократическо-либеральный союз Армении

ГеворкСандалян  - основатель армяно-американского проекта   «Наше шоу»

Врежаракелян – гл.редактор журнала «Изобразительное  искусство» СХ

АртакТонапетян – вице-президент Федерации шидокан

ЦовинарПапикян – педагог, Ассоциация педагогической инициативы

Давид Дживанян – завкафедрой гуманитарных наук Российского экономического университета им.Плеханова

 

Партия   «Еркирцирани»

ЗаруиПостанджян – юрист

Генрих Каримян – юрист

Ара Пахлеванян – инженер

Арам Енокян – лингвист

Сильва  Варданян – химик

 

Партия  «Демократический путь»

МануелГаспарян

АртакЛалаян – СП «АртакЛалаян»

Елена Даниелян - ООО «Атенк»

Гор Макарян – СП «Гор Макарян»

АршавирШарьян

 

Блок   «Мой  шаг»

АйкМарутян – артист, продюсер

СрбуиКазарян – советник  премьер-министра РА

Сергей  Саркисян – доцент ЕГМУ

Трдат Саркисян – управляющий,  кондоминиум «Университетские»

МесропПапикян – менеджер, фонд «Возвращение» 

 

Партия    «Оринацеркир»

МгерШахгельдян – академия  ОДКБ и ЕАЭС

Ованес Ованнисян –  фонд,  Французский  колледж

Ваге Торосян – Европейский  университет

Марине  Кочарян -  шк. №186

Рафик  Аветисян – кондоминиум Нор Норка

 

Блок  «Ереванцы»

Арарат Зограбян – депутат НС РА

Давид Аракелян

ГагикГянджумян

АнаитЕдоян – председатель о/о «Хай»

Агван Григорян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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