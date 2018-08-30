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С отставными офицерами обсуждался вопрос их обеспечения жильем

С отставными офицерами обсуждался вопрос их обеспечения жильем

30 августа в Административном здании МО РА состоялась встреча  замминистра обороны РА  ГабриелаБалаяна с отставными офицерами, на которой обсуждался вопрос их обеспечения  жильем.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны  РА, подтвердив  готовность МО разрешить застарелый  квартирный  вопрос, Балаян  обсудил с отставными офицерами варианты, предложенные исполнительными органами и  заинтересованными ведомствами.

По итогам встречи достигнута  договоренность: получив официальный  вопрос правительства,  вместе  со  всеми офицерами в  отставке обсудить предложения  выступить с согласованной  позицией.




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