С отставными офицерами обсуждался вопрос их обеспечения жильем

30 августа в Административном здании МО РА состоялась встреча замминистра обороны РА ГабриелаБалаяна с отставными офицерами, на которой обсуждался вопрос их обеспечения жильем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, подтвердив готовность МО разрешить застарелый квартирный вопрос, Балаян обсудил с отставными офицерами варианты, предложенные исполнительными органами и заинтересованными ведомствами.

По итогам встречи достигнута договоренность: получив официальный вопрос правительства, вместе со всеми офицерами в отставке обсудить предложения выступить с согласованной позицией.