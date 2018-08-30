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Давид Тоноян принял посла США в РА Ричарда Миллса

Давид Тоноян принял посла США в РА Ричарда Миллса

30 августа  министр обороны  РА  Давид Тоноян принял посла США в РА Ричарда Миллса и новоназначенного военного атташе полковника Джеймса Томсона в  связи с назначением последнего.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны  РА,  министр Тоноян поздравил полковника Томсона с назначением и пожелал ему  успехов  в работе в  Армении.

В  ходе  беседе обсуждались вопросы  армяно-американского сотрудничества. Была отмечена важность проведения  в сентябре  этого года мероприятий к  15-летию сотрудничества с национальной  гвардией  Канзаса в рамках сотрудничества со штатами США.

Стороны обсудили и другие  вопросы повестки армяно-американских отношений и региональной  безопасности.

По просьбе  американской  стороны  ДаидТоноян представил ситуацию на нахиджеванском отрезке армяно-азербайджанской  государственной  границы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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