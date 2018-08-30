30 августа министр обороны РА Давид Тоноян принял посла США в РА Ричарда Миллса и новоназначенного военного атташе полковника Джеймса Томсона в связи с назначением последнего.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, министр Тоноян поздравил полковника Томсона с назначением и пожелал ему успехов в работе в Армении.

В ходе беседе обсуждались вопросы армяно-американского сотрудничества. Была отмечена важность проведения в сентябре этого года мероприятий к 15-летию сотрудничества с национальной гвардией Канзаса в рамках сотрудничества со штатами США.

Стороны обсудили и другие вопросы повестки армяно-американских отношений и региональной безопасности.

По просьбе американской стороны ДаидТоноян представил ситуацию на нахиджеванском отрезке армяно-азербайджанской государственной границы.