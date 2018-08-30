Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-08-18

ЕРЕВАН, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 августа, курс доллара США вырос на 0.16 драмa и составил 482.76 драм. Курс евро вырос на 1.44 драмa и составил 564.68 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.09 драм. Курс британского фунта вырос на 6.48 драмa и составил 628.31 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 118.71 драмa и составила 18690.5 драм. Цена серебра сократилась на 3.19 драмa и составила 228 драм. Цена платины сократилась на 182.11 драмa и составила 12308.23 драм.