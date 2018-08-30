Азиатские индексы - 30-08-18
ТОКИО, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 22869.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.03% и составил 1739.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.14% и составил 2737.74 пункта, а HANG SENG снизился на 0.89% и составил 28164.05 пункта.
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- 18:07 Азиатские индексы - 30-08-18
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