В Сирии к началу учебного года подготовлены 14 тыс. школ

Четырнадцать тысяч школ подготовлены к приему учащихся 1 сентября, сообщил в четверг руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К 1 сентября подготовлены к приему учащихся 14 тыс. школ", - сказал он на заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

Как отметил Мизинцев, в свои дома в Сирии вернулись более 1,22 млн внутренних переселенцев, при этом с начала года - более 141 тыс. человек.

Мизинцев также сообщил, что всего на территории Сирии уже восстановлено 93 медицинских и 226 образовательных учреждений, отремонтировано 335 км автомобильных дорог, проложен 261 км линий электропередач. Также введены в эксплуатацию 88 электроподстанций, 74 объекта водоснабжения, две нефтяные скважины и два топливно-энергетических комплекса.





